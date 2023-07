Brussel gaat gebruik omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat de komende 15 jaar toestaan

De Europese Commissie maakt een voorstel gereed om gebruik van het controversiële bestrijdingsmiddel glyfosaat de komende 15 jaar toe te staan binnen de Unie. De Commissie volgt daarmee het advies van voedselveiligheidwaakhond European Food Safety Authority (EFSA). Critici stellen dat het bestrijdingsmiddel schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier. Zo wordt het uitroeien van bijen en andere insectensoorten toegeschreven aan het veelvuldig gebruik van het bestrijdingsmiddel. Bij mensen zou het kanker kunnen veroorzaken maar EFSA stelt dat er geen sprake is van verontrustende, kritieke niveau's van schadelijkheid. Milieubeschermers hebben EFSA er van beschuldigd ten prooi te zijn gevallen aan de machtige lobby van chemische en agro-industrie.

Glyfosaat mag na tal van affaires en procedures ook nu nog gebruikt worden maar de vergunning is in verband met alle onrust en zorgen slechts tijdelijk en loopt eind dit jaar af. De nieuwe vergunning moet dan ingaan. Volgens milieugroepen voldoet het bestrijdingsmiddel niet aan de veiligheidsnormen die de EU zelf heeft gesteld. Zo erkent ook EFSA dat glyfosaat schadelijk is voor de biodiversiteit. Het herstel van de weggespoten en anderszins kapotvergiftigde biodiversiteit is officieel een topprioriteit van de EU.