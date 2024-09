Brussel belooft 10 miljard aan overstromingsgebieden, klimaatontkenner Orban klaagt over hulp

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, wil 10 miljard euro beschikbaar stellen voor de lidstaten die getroffen zijn door de cycloon Boris. Dat maakte ze bekend bij een bezoek aan de Poolse stad Wroclaw, gelegen in het immense rampgebied. Ze had daar een ontmoeting met de regeringsleiders van Polen, Tsjechië, Oostenrijk en Slovakije.

Boris teistert inmiddels Italië. Duizend mensen werden geëvacueerd en moesten de nacht in noodopvang doorbrengen. Tot nu toe zijn er in 24 mensen omgekomen door het noodweer: 7 in Polen, 7 in Roemenië, 5 in Oostenrijk en 5 in Tsjechië.