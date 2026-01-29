Bruce Springsteen brengt protestlied uit tegen staatsterreur Trump in Minneapolis Kijk Nou Vandaag leestijd 1 minuten 170 keer bekeken Bewaren

Bruce Springsteen heeft woensdag een nieuw protestlied uitgebracht als reactie op wat hij correct omschrijft als "staatsterreur" in Minneapolis. Het nummer Streets of Minneapolis is opgedragen aan de inwoners van de door Trumps moordeskaders belegerde stad en aan de nagedachtenis van Renee Good en Alex Pretti, twee mensen die recent door laffe gemaskerde ICE-agenten werden doodgeschoten. Springsteen schreef het lied afgelopen zaterdag, nam het maandag op en publiceerde het direct op YouTube. In de tekst zingt hij over een stad in brand die vecht tegen "de laarzen van een bezetter" en noemt hij immigratiedienst ICE "Koning Trump's privéleger".

De 75-jarige muzikant is al jaren een uitgesproken criticus van Donald Trump en waarschuwde eerder deze maand tijdens een concert dat de grondbeginselen van de Amerikaanse democratie "nooit eerder zo bedreigd werden als nu". Trump reageerde op Springsteens uitspraken hem "zwaar overschat" en "niet getalenteerd" te noemen, uitspraken waar eigenlijk niemand behalve de gehersenspoelde MAGA-kliek van onder de indruk is.