Broodjes walvis op 'groene' beurs Berlijn Actueel • 24-01-2014 • leestijd 1 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

Noorse handelaar beweerde niet te weten dat walvisvlees verboden was ... 4 kilo walvisvlees verkocht en opgegeten door bezoekers

Bezoekers van een Duitse handelsbeurs op het gebied van voedseltrends kregen ‘borrelhapjes’ van walvisvlees voorgeschoteld door een Noorse handelaar. De Duitse douane onderschepte 3 kilo van het illegale vlees, maar 4 kilo was reeds verkocht aan bezoekers. De manager van het kraampje beweerde niet te weten dat de import en verkoop van walvisvlees in Duitsland illegaal is.

Arne Andreas Rød zei verbaasd te zijn om te horen dat walvisvlees verboden is in een groot deel van de EU:

Wij wilden slechts de veelzijdigheid van Noors voedsel laten zien.

Hij riskeert daarmee een boete of zelfs een celstraf van maximaal vijf jaar. Commerciële walvisvangst is sinds 1986 verboden als gevolg van een internationale afspraak, maar IJsland en Noorwegen hebben daarvan ontheffing geëist. Noorwegen stelt jaarlijks zelf een quotum vast dat bepaalt hoeveel walvissen er mogen worden gedood voor commerciële doeleinden. Voor 2014 was dat aantal 1286 dieren.