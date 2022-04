Brokkenpiloten van het CDA: Hugo de Jonge wankelt en Wopke Hoekstra glijdt uit

Opwinding tijdens Kee & Van Jole. Tijdens het leveren van commentaar moet Peter Kee een oog gericht houden op zijn mobiel. Daar komen berichten op binnen over Hugo de Jonge. De Tweede Kamer ontvangt tijdens de uitzending de correspondentie van Hugo de Jonge over de omstreden deal met pandemieprofiteur Sywert van Lienden.

Daarna gaat het over Hoekstra. Kee schetst hoezeer de CDA-leider zelfs in het zeer rechtse kamp, waar hij graag bij wil horen, in ongenade is geraakt. Van Jole vraagt zich af of na het debat van vrijdag waarin hij niets bleek te weten nog wel serieus genomen wordt door zijn EU-collega’s. “Denk dat ze eerder met de minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg bellen.”