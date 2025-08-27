Brokkenkabinet-Schoof breekt record: bijna niemand in Nederland heeft nog vertrouwen in politiek Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 161 keer bekeken • bewaren

Het vertrouwen van Nederlanders in de landelijke politiek is gedaald naar een historisch dieptepunt van slechts 4 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel onder ruim 11.000 mensen. Opiniepeiler Gijs Rademaker noemt het "het laagste vertrouwenscijfer dat ik ooit zag". Na de val van het kabinet door het opstappen van Wilders en zijn PVV was het vertrouwen al laag, sinds ook NSC vertrok is het publieksvertrouwen in politiek Den Haag compleet ingestort.

Momenteel verkeert Nederland in een unieke politieke situatie: nog nooit eerder stapte een partij uit een al gevallen kabinet. Het huidige rompkabinet bestaat nu alleen nog uit VVD en BBB, samen goed voor slechts 32 zetels in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan de huidige puinhoop zat Nederland opgescheept met het meest extreemrechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Sinds het kabinet-Schoof in juli vorig jaar is beëdigd, zijn de crises waar het land mee kampt - bijvoorbeeld wonen, klimaat, armoede - alleen maar toegenomen. Ook is openlijk racisme met dank aan de coalitiepartijen verder genormaliseerd.