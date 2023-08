Britten stemden voor Brexit vanwege beloofde stop op migratie maar na vertrek uit EU stromen de migranten juist toe Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 60 keer bekeken • bewaren

Het aantal migranten dat met kleine bootjes Het Kanaal en de Noordzee oversteekt naar Groot-Brittannië neemt toe, zelfs al komen er steeds vaker mensen om bij de levensgevaarlijke tocht. Zaterdag verdronken nog zes jonge Afghanen toen hun boot kapseisde, 49 andere opvarenden konden gered worden. De afstand tussen het continent en de Engeland is weliswaar kort, 33 kilometer, maar door de sterke stroming, het wispelturige weer en het zeer drukke scheepvaartverkeer wel zeer gevaarlijk. De afgelopen dagen staken honderden bootjes over.

Het is onbekend hoeveel mensen met bootjes de oversteek wagen maar volgens Frontex, de Europese grensbewakingsdienst, zijn er dit jaar al 27.000 migranten via zee naar Groot-Brittannië gegaan. Opvallend is dat er tien jaar geleden slechts zelden sprake was van dergelijke oversteekpogingen. Toen trachtten vluchtelingen en migranten veelal aan boord van vrachtwagens en treinen te klimmen of als verstekeling aan boord van de veerboten te komen.

Vooral de laatste weken lijkt het aantal overtochten toe te nemen. Ruben Wissing, die aan de Universiteit Gent onderzoek doet naar migratierecht, verklaart aan de VRT dat de rush waarschijnlijk juist te maken heeft met de aangekondigde verstrenging van het Britse asielbeleid: "Je ziet vaak dat dit er toe leidt dat mensen nog snel proberen te migreren voor het strenger wordt." Ook speelt mee dat er vanwege de vakantieperiode minder grensbewakers zijn. Een andere factor is dat de conservatieve Britse regering wel de migranten hard aanpakt maar niet de mensensmokkelaars die extreem veel geld verdienen met het overzetten.

Een andere verklaring is dat het door de Brexit aantrekkelijker is geworden naar het VK te reizen omdat het land na het vertrek uit de EU vrijwel niet meer in staat is ongewenste personen uit te zetten. De Britten kunnen namelijk geen beroep meer doen op de Dublin-akkoorden en zijn nu alleen aangewezen op het internationaal recht. Dat werd de Britse kiezers niet verteld door de populisten die hen in 2016 overhaalden om te stemmen voor de Brexit. "De brexitcampagne stelde het voor alsof de EU de grootste oorzaak was van migratie", zegt Wissing. "Nu blijkt voor de Britten dat ook het internationale recht een impact heeft op wat landen willen beslissen, onder meer om het recht op asiel en het verbod op pushbacks te doen respecteren. Het is niet de EU die dat oplegt, maar het internationale recht. Daar botst de Britse regering nu op."

Het Verenigd Koninkrijk is een zeer gewilde bestemming voor migranten en vluchtelingen omdat daar makkelijk werk - en dus inkomen - te vinden is. Anders dan de meeste Europese landen heeft het Verenigd Koninkrijk, net als bijvoorbeeld de Verenigde Staten, geen centrale bevolkingsadministratie waarmee bepaald kan worden of er sprake is van illegaal verblijf. In landen als Nederland mogen asielzoekers niet werken en moeten ze maanden dan wel jarenlang wachten in opvangkampen met niet meer dan een zeer laag leefgeld waar nauwelijks van rond te komen valt.