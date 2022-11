Britten: Russische wapenarsenaal zo armoedig dat ze inmiddels Koude Oorlog-kruisraketten afvuren

26 nov. 2022 - 10:13

Het Westen moet Oekraïne net zo lang steunen totdat er geen Russisch leger meer is. De Russische aanval op Oekraïne laat zien dat een land dat militair zwak is, op enig moment kan worden aangevallen. Een krachtige NAVO, die samenwerkt met de Aziatische bondgenoten, is de beste bescherming tegen op expansie gerichte (groot)machten als Rusland en China. Om te voorkomen dat China Taiwan aanvalt, moet dit eiland in een egel veranderd worden, zodat de prijs die Xi moet betalen zo hoog wordt, dat hij een invasie wel uit zijn hoofd laat. Sinds corona is er al het besef dat we essentiële grondstoffen en producten weer terug moeten halen naar Europa (nearsourcing). Het Westen moet zich onafhankelijk maken van China door alle productie terug te halen. Regeringen kunnen ook overwegen om import uit en export naar China zwaar te belasten en waar mogelijk de invloed van China in de wereld terug te dringen.