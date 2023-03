Britten hebben nu meer vertrouwen in de EU dan in eigen parlement Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Matt Brown

Take back control, was de leuze waarmee de populisten de Britse bevolking er toe wisten te verleiden tegen hun eigen belangen in te stemmen en de EU te verlaten. Nu begint het besef door te dringen dat ze misleid zijn en de keuze niet zo verstandig was. Van control blijk juist helemaal geen sprake. Een spectaculaire verschuiving in de publieke opinie is dat het de Britse burgers nu meer vertrouwen hebben in de EU dan in hun eigen parlement.

Sinds het Brexit-referendum is het vertrouwen in de volksvertegenwoordiging met 10 procent afgenomen tot 22 procent terwijl het vertrouwen in Brussel juist met 7 procent is gestegen tot 39 procent. Dat bericht The Guardian op basis van de World Values Survey (WVS), een langlopend internationaal onderzoek naar vertrouwen.

Nog maar 24 procent van de ondervraagden is "blij" dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU. Inmiddels zegt 49 procent teleurgesteld te zijn in Brexit. Vooral onder jongeren is het vertrouwen in het parlement afgenomen. Bovendien kampen tal van sectoren met problemen als gevolg van de afscheiding. Zo zijn veel Europese artsen en verpleegkundigen vertrokken. Vanwege het nijpende personeelstekort worden nu medici uit Afrika en het Verre Oosten aangetrokken.

Het blijkt voor de Brexiteers nog moeilijk de waarheid onder ogen te zien. De conservatieve politicus David Davis, die als staatssecretaris verantwoordelijk was voor het doorvoeren van de Brexit, wijt de terugval in vertrouwen aan het vele politieke geruzie waarmee de scheiding gepaard ging. Hij wijst er ook op dat de stemming veranderd is omdat conservatieve media als the Sun, Daily Telegraph, Times en Daily Mail hun vrijwel dagelijkse aanvallen op de EU gestaakt hebben. Boris Johnson bijvoorbeeld, die de Brexit aanvoerde en er korte tijd het premierschap door wist te bemachtigen, schreef als columnist en correspondent vele - vaak onware - verhalen over de EU. Het vertrouwen in de media is in het VK inmiddels ook opvallend laag.

Een andere verklaring voor de toename van het vertrouwen in de EU is het kortdate optreden van de Unie tegenover de Russische agressie in Oekraïne. Ook het feit dat Oekraïne heel graag lid wil worden van de EU draagt bij aan het publieke vertrouwen.