Britten deze zomer vervroegd naar stembus, Labour ruikt kans om macht over te nemen

Het Verenigd Koninkrijk houdt op 4 juli nieuwe, vervroegde verkiezingen . Dat heeft de conservatieve premier Rishi Sunak woensdag aan het eind van de middag laten weten. Voor de Labour-partij biedt dat een kans om na 14 jaar Conservatief bestuur weer de macht in handen te krijgen.

De volgende Britse verkiezingen moesten uiterlijk op 28 januari 2025 worden gehouden, dus er lag grote druk op Sunak om het meest gunstige moment voor de stembusgang te zoeken. Sunak zelf lijkt er vertrouwen in te hebben herkozen te worden. Volgens hem is Groot-Brittannië goed uit de inflatie gekomen en laat de economie een stijgende lijn zien.

Tegelijkertijd is er een reële kans dat Sunak zich te vroeg rijk rekent. Volgens ingewijden laat het werkelijke economische herstel nog op zich wachten. Daarnaast waren het de Tories van Sunak die het land uit de Europese Unie hebben geloodst, wat voor de meeste Britten ronduit nadelig is gebleken. Ook is er veel kritiek op het plan om asielzoekers naar Rwanda te deporteren.