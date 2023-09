Britten demonstreren voor terugkeer naar EU Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 390 keer bekeken • bewaren

In Londen zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor terugkeer naar de EU. Britten zijn er inmiddels in meerderheid van overtuigd dat Brexit een grote vergissing was. Van alle beloften die door de Brexiteers werden gedaan is niets terechtgekomen. De economie staat er beroerd voor, de gezondheidszorg is uitgekleed en de migratie is alleen maar toegenomen.

Op de manifestatie waren demonstranten van uiteenlopende politieke richtingen aanwezig. Volgens een woordvoerder van de Greens heeft het VK een van de grootste pro-EU bewegingen van Europa. Veel kans maken ze overigens niet want de populistische revolte heeft Labour kopschuw gemaakt. Labour-leider Keir Starmer noemt terugkeer naar de EU geen reeële optie. Enigszins gelijk heeft hij wel. De Britten hadden in de EU altijd een riante positie waarin veel rekening werd gehouden met hun wensen. De kans dat ze die positie terug weten te krijgen lijkt heel erg klein.

Vooral jonge generaties pleiten voor toetreding tot de EU. Velen van hen waren in 2016 te jong om te stemmen of hadden niet door wat er op het spel stond. Zij hebben nu het gevoel dat de oudere generaties hun toekomst heeft afgepakt. Onder 60-plussers zijn de meeste voorstanders te vinden. Hun mening is veelal gevormd door al dan niet verzonnen anti-EU verhalen in de rechtse schandaalpers.