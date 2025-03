Britse Tesla-bezitters zetten hun auto massaal te koop, Musk al 150 miljard dollar armer

Wie wil er nog gezien worden in een Tesla? Nu Elon Musk zich inzet voor extreemrechts en tweemaal de Hitler-groet heeft gebracht, dumpen Britse Tesla-bezitters hun auto’s massaal. Dat blijkt uit cijfers van Auto Trader. In februari stonden er 4.822 tweedehands Swasticars te koop op de site. Dat is 36 procent meer dan in december en maar liefst 70 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt The Telegraph.