Britse regering stak 140 miljoen euro in 'Brexit festival' maar niemand ging er heen

Een evenement dat bekend werd als het 'Brexit festival' is uitgelopen op een enorme flop. De Britse regering stak bijna 140 miljoen in de maandenlange manifestatie Unboxed die door Brexit-minister Jacob Rees-Mogg werd gedoopt tot het 'festival of Brexit'. De Britten blijken geen trek te hebben in dat feestje. In plaats van de verwachtte 66 miljoen bezoekers kwamen er nog geen 240.000 opdagen, minder dan 0,4 procent van de doelstelling. Een van de problemen was dat onduidelijk was wat het festival precies inhield.