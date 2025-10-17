Britse prins Andrew doet afstand van zijn titels na nieuwe onthullingen over vriendschap met Epstein Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 404 keer bekeken • bewaren

De Britse prins Andrew doet afstand van zijn titels, waaronder die van hertog van York. Dat heeft hij bekend gemaakt in een verklaring, na "overleg met koning Charles". "De aanhoudende beschuldigingen tegen mij leiden af van het werk van Zijne Majesteit en de koninklijke familie", zegt hij in een verklaring. "Met de instemming van Zijne Majesteit zijn wij van mening dat ik nu een stap verder moet gaan. Ik zal daarom mijn titel en de eerbewijzen die mij zijn toegekend, niet langer gebruiken. Zoals ik al eerder heb gezegd, ontken ik de beschuldigingen tegen mij ten zeerste."

De reputatie van prins Andrew heeft deze week opnieuw een zware deuk gekregen. De ophef is ontstaan nadat een e-mail van de Britse royal aan de pedofiel Jeffrey Epstein uit 2011 werd vrijgegeven. Andrew ontkende dat hij nog contact had met Epstein na 2010, maar uit die correspondentie blijkt iets heel anders. “Maak je geen zorgen om mij. Het lijkt erop dat we in hetzelfde schuitje zitten”, zo schrijft de prins onder andere. En ook de memoires van Virginia Giuffre plaatsen Andrew in een slecht daglicht. Virginia zou de hertog van York voor het eerst hebben ontmoet op haar 17de. Ze zou toen ook gedwongen seks met hem hebben gehad. “Hij zag seks met mij als zijn geboorterecht”, klinkt het onder meer in haar boek.

Giuffre maakte eerder dit jaar een einde aan haar leven. Ze ging als gevolg van het misbruik gebukt onder zware psychische problemen.