Britse politie onderzoekt 'VIP'-misbruikschandaal en 3 mogelijke moorden

Britse media berichten over pedofielennetwerk van politici en prominenten die 30 jaar geleden jonge jongens zouden hebben misbruikt en zelfs vermoord

De Britse tabloidpers pakte enige tijd geleden al uit met wat mogelijk ‘het grootste misbruikschandaal in de Britse geschiedenis’ kan worden, maar nu Scotland Yard een grootschalig onderzoek heeft aangekondigd naar het misbruik, de marteling van en de mogelijke moord op jonge jongens door een netwerk van hooggeplaatste pedofielen in de jaren ’70, durven ook de serieuze kranten zich aan het bericht te wagen. Ook kreeg premier Cameron vragen over de zaak in het Britse Lagerhuis.

De Britse politie staat onder zware druk om de aantijgingen serieus te nemen, nadat dit jaar bekend werd dat grootschalig misbruik van meisjes in Rotherham jarenlang niet serieus werd genomen door de politie, of zelfs onder de mat geveegd.

Scotland Yard noemt het verhaal van het slachtoffer dat nu via de pers naar voren is gekomen ‘geloofwaardig’ en is naarstig op zoek naar getuigenverklaringen die zijn verhaal ondersteunen. Ook worden oude vermissingszaken opnieuw bekeken en onderzocht op een mogelijk verband met de beschuldiging dat de Britse VIP’s drie jongens zouden hebben vermoord.

Het slachtoffer verklaarde vorige maand aan de BBC dat de jongens zwaar mishandeld werden indien zij niet gehoorzaamden en dat kinderen in auto’s werden opgehaald om naar de locaties gebracht te worden waar het misbruik plaatsvond:

Mensen die ons hebben rondgereden zouden zich kunnen uitspreken, of personeel van de locaties waar het misbruik plaatsvond. Er zijn zo veel mensen die iets moeten hebben vermoed. We werden niet onder een deken via de achterdeur naar binnen gesmokkeld. Het gebeurde openlijk en mensen moeten daar hun vraagtekens bij hebben gehad. Zij moeten zich melden.

