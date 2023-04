Britse politie arresteert nietsvermoedende Franse uitgever op grond van anti-terreurwet

Bij de invoering van zogeheten strenge anti-terreurwetgeving vreesden critici dat die juridische wapens ook tegen kritische burgers ingezet zouden worden. In Engeland is dat inmiddels het geval. De Franse uitgever Ernst Moret werd na aankomst op St Pancras Station in Londen van straat geplukt door agenten met een beroep op de anti-terreurwetgeving. Moret, werkzaam bij uitgeverij Éditions la Fabrique , reisde naar Londen voor de boekenbeurs.

Waarom Moret werd gearresteerd is niet duidelijk. Tijdens de uren durende verhoren werd de uitgever onder meer ondervraagd over zijn standpunten ten aanzien van de omstreden pensioenwetgeving. De agenten waren er van op de hoogte dat hij heeft deelgenomen aan demonstraties tegen die wetgeving. Dat lijkt er op te wijzen dat de Britten handelden in samenwerking met de Franse autoriteiten. Hij moest ook in de catalogus van zijn uitgeverij aanwijzen welke auteurs “tegen de regering” zijn, meldt The Guardian. Het zijn praktijken die eerder horen bij dictaturen dan het land van George Orwell.