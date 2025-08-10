De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Britse politie arresteert honderden mensen die vreedzaam tegen genocide protesteren Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 259 keer bekeken • bewaren

(Dit bericht gaat over het Verenigd Koninkrijk, niet over een dictatuur)

Tegen alle regels van het internationaal recht in doet de Briytse regering niets of amper iets om de genocide op de bevolking van Gaza, door de oorlogsmisdadigers van de Israëlische regering, te voorkomen. Waar echter wel tegen opgetreden wordt is tegen vreedzame demonstranten die demonstreren tegen de massamoord. In Londen werden zaterdag een enorme politiemacht ingezet om honderden mensen op te sluiten. Wie opgepakt werd, kon op borgtocht vrijgelaten worden na de belofte niet meer te zullen deelnemen aan protesten.

Volgens berichten op social media zijn er ook Nederlandse deelnemers aan het anti-genocideprotest gearresteerd.

De demonstranten werden opgepakt omdat ze borden droegen waarmee ze niet alleen protesteerden tegen de gemocide maar ook hun steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action. De groep, die zich richt op directe actie, is onlangs op basis van anti-terreurwetgeving officieel verboden verklaard nadat enkele leden militaire vliegtuigen besmeurden die assistentie zouden verlenen aan de plegers van de genocide.

De demonstranten verzamelden zich bij het Britse parlement en weerstonden daarbij het vooraf geuite dreigement van de autoriteiten dat iedere deelnemer gearresteerd zou worden. Meer dan 700 deelnemers verschenen ter plekke, sommigen met borden waarop geëist werd dat het omstreden verbod wordt opgeheven. De politie arresteerde zo'n 500 van hen.

Het verbod houdt in dat wie als lid van de actiegroep wordt aangemerkt, veroordeeld kan worden tot 14 jaar cel.