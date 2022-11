Britse paleisgast landurig lastiggevallen met racistische 'maar waar kom je écht vandaan'-vraag Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 480 keer bekeken • bewaren

Een staflid van Buckingham Palace heeft ontslag moeten nemen en excuses aangeboden aan een paleisgast die door de medewerker racistisch behandeld werd. Ngozi Fulani, oprichter van welzijnsorganisatie Sistah Space was uitgenodigd op het paleis, maar heeft daar naar eigen zeggen een trauma aan overgehouden.

Sistah Space is een Britse organisatie die hulp biedt aan vrouwen met een Afrikaanse of Caribische afkomst, die het slachtoffer zijn van mishandeling. Dinsdag werd op Buckingham Palace een receptie gehouden in het teken van geweld tegen vrouwen, waarbij Fulani een van de gasten was. Bij binnenkomst drong de paleismedewerker zich direct aan haar op en veegde Fulani’s haar opzij om naar haar naamplaatje te kunnen kijken.

Daarop volgde een vragenvuur, waarbij het staflid per se wilde weten Fulani’s “volk” vandaan komt. Ze herhaalde het gesprek dat volgde:

Staflid: Waar kom je vandaan?

Ik: Sistah Space.

Staflid: Nee, waar kom je vandaan?

Ik: We zijn gevestigd in Hackney.

Staflid: Nee, uit welk deel van Afrika kom JIJ?

Ik: Ik weet het niet, ze hebben geen gegevens achtergelaten.

Staflid: Nou, je moet weten waar je vandaan komt, ik heb tijd doorgebracht in Frankrijk. Waar kom je vandaan?

Ik: Hier, VK

Staflid: NEE, maar welke nationaliteit heb je?

Ik: Ik ben hier geboren en ben Brits.

Staflid: Nee, maar waar kom je echt vandaan, waar komt je volk vandaan?

Ik: ‘Mijn volk’, dame, wat is dit?

Staflid: Oh, ik zie dat het een uitdaging wordt om je te laten zeggen waar je vandaan komt. Wanneer kwam je hier voor het eerst?

Ik: Dame! Ik heb de Britse nationaliteit, mijn ouders kwamen hier in de jaren 50 toen …

Staflid: Oh, ik wist dat we er uiteindelijk zouden komen, jij bent Caribisch!

Ik: Nee dame, ik ben van Afrikaanse afkomst, Caribische afkomst en heb de Britse nationaliteit.

Hulp: Oh, dus je komt uit...

De gebeurtenis werd door twee andere vrouwen gadegeslagen en bevestigd. Na afloop van de receptie zei Fulani dat het erg pijnlijk was om uitgenodigd te worden en dan op deze manier te worden behandeld. Ook zei ze dat er niemand was bij wie ze het kon melden, al helemaal niet bij koningin-gezel Camilla die de receptie organiseerde. “Gisteren werd ik me bewust van een pijnlijke waarheid die ik nog steeds probeer te verwerken,” aldus Fulani.