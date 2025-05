Britse oud-militairen beschuldigen collega's van ernstige oorlogsmisdaden Irak en Afghanistan

In een onderzoek van de BBC vertellen veteranen over "een cultuur van wetteloosheid en extreem geweld". Militaire oud-gedienden beschrijven een sfeer waarbij sommige soldaten "ernstige psychopathische trekken" vertoonden. Een van de meest schokkende getuigenissen betreft de executie van een jong, geboeid kind in Afghanistan. "Hij was duidelijk een kind, nog lang niet op een leeftijd om te vechten," verklaart een anonieme voormalige SAS-soldaat.

"Als een doelwit twee of drie keer eerder op de lijst was verschenen, gingen we erheen met de bedoeling ze te doden, er was geen poging om ze gevangen te nemen," aldus een veteraan die bij de SAS diende, verwijzend naar mensen die eerder waren gevangengenomen, ondervraagd en vervolgens vrijgelaten. "Soms controleerden we of we het doelwit hadden geïdentificeerd, bevestigden we hun identiteit en schoten we ze neer," zei hij. "Vaak ging het eskaderr er gewoon op uit en doodde alle mannen die ze daar aantroffen."