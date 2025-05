Britse oorlogsheld tegen Elon Musk: 'We hebben het fascisme eerder verpletterd en dat zullen we weer doen'

De 98-jarige Ken Turner vocht in het Britse leger tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Anno 2025 ziet hij hoe fascistische miljardairs de opkomst van extreemrechts financieren. Het beste voorbeeld daarvan is Elon Musk die zich in Europa achter de neonazi-partij Alternative für Deutschland schaart en ook in het Verenigd Koninkrijk rechtspopulisten als Nigel Farage steunt. Dat doet hij met de opbrengsten van zijn Tesla's. Turner heeft een boodschap voor Musk: "We hebben het fascisme eerder verpletterd en dat zullen we nog eens doen".