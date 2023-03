Britse MP: Lineker-rel toont aan dat BBC wordt geregeerd door Conservatieve Partij

In hoeverre speelde de politieke voorkeur van de BBC-top mee bij het op non-actief stellen van presentator Gary Lineker na diens veroordeling van het Britse asielbeleid. Volgens Labour-parlementariër Zarah Sultana kan het een niet los van het ander worden gezien. Sultana wijst erop dat het schorsen van Lineker er niets mee te maken heeft dat de ooit zo betrouwbare publieke omroep onpartijdig wil blijven, maar juist dat die partijdig is.

Daarnaast meet de BBC met twee maten, zegt Sultana. Wanneer een progressief iemand als Gary Lineker op zijn privé-Twitter commentaar heeft op Conservatief beleid, is dat reden voor een schorsing. Wanneer een vastgeroeste conservatief als Jeremy Clarkson (oud-presentator Top Gear, red.) op de zender oproept om op stakende arbeiders te schieten, is dat voor de BBC geen enkel probleem. Ook was het voor de BBC niet in strijd met de zogenaamde objectiviteit van de omroep dat presentator Alan Sugar op tv opriep op de Conservatieven te stemmen en voor Andrew Neil om een bestuursfunctie te hebben bij het conservatief-rechtse tijdschrift Spectator.