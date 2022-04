Britse minister spoort Oekraïne aan Rusland aan te vallen, Moskou waarschuwt voor Derde Wereldoorlog Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 66 keer bekeken • bewaren

De Britse minister van de strijdkrachten, James Heappey, heeft gezegd dat het wat hem betreft ‘volkomen legitiem’ is als Oekraïne aanvallen uitvoert op Russisch grondgebied. In de media zij hij dinsdag:

"Het feit is dat Oekraïne een soeverein land was dat vreedzaam leefde binnen de eigen grenzen en toen besloot een ander land die grenzen te schenden en 130.000 troepen naar hun land te brengen. Daarmee begon een oorlog tussen Oekraïne en Rusland, en in oorlog moet Oekraïne achter de linies van zijn tegenstanders toeslaan om zijn logistieke lijnen, zijn brandstofvoorraden, zijn munitiedepots aan te vallen. Dat hoort erbij."

Volgens Heappey is het zelfs noodzakelijk voor Kyiv om op Russische bodem toe te slaan, omdat het niet verstoren van de Russische aanvoerlijnen, direct bijdraagt ‘aan dood en bloedbaden op Oekraïense bodem’. Volgens de minister is dat echter nog altijd geen reden voor de NAVO of het Verenigd Koninkrijk om zelf die aanvallen uit te voeren om zo Oekraïne te beschermen.

Rusland beschuldigt op zijn beurt Oekraïne ervan al aanvallen te plegen op Russisch grondgebied. Zou zouden door Oekraïne afgevuurde raketten al depots hebben getroffen in de regio’s Belgorod en Brjansk. Ook zegt Rusland maandag twee Oekraïense drones te hebben neergelegd die over de regio Koersk, ten oosten van Oekraïne vlogen.

Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op het voorstel van de Britse minister. Wel heeft Rusland deze week gewaarschuwd dat de oorlog in Oekraïne kan uitlopen op een Derde Wereldoorlog. Het regime van dictator Poetin heeft meermaals westerse landen gewaarschuwd geen wapens te leveren aan Oekraïne, een verzoek waaraan geen gehoor wordt gegeven. Ook zei het Kremlin al westerse wapenkonvooien te zien als legitieme militaire doelwitten. Ook dreigde Rusland herhaaldelijk met oorlog tegen Finland en Zweden wanneer zij toetreding tot de NAVO zouden zoeken, iets wat beide landen inmiddels hebben gedaan.