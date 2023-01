Britse minister kritisch over IOC die Russische atleten mee wil laten doen aan Olympische Spelen 2024 Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

Michelle Donelan, de Britse minister van Cultuur, bekritiseert de stappen die het Internationaal Olympisch Comité zet om het Russische atleten mogelijk te maken om deel te nemen aan de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.

Het Internationaal Olympisch Comité liet woensdag weten dat het blijft werken aan een manier om Russische en Wit-Russische atleten deel te laten nemen als neutrale spelers.

Hoewel het IOC in het begin van de Russische invasie internationale sportfederaties had geadviseerd om deze atleten uit te sluiten van hun competities, roept het nu op alle atleten gelijkwaardig te behandelen, ongeacht hun paspoort. ‘’Overheden mogen niet beslissen welke atleten aan welke competitie kunnen deelnemen en welke niet’’, aldus het comité.

Donelan is het niet eens met de beslissing van het IOC. ‘’Ik wil duidelijk maken dat dit standpunt van het IOC een wereld verwijderd is van de realiteit van oorlog die door het Oekraïense volk wordt gevoeld – en de eigen woorden van IOC-voorzitter Bach minder dan een jaar geleden, toen hij Rusland krachtig veroordeelde voor het breken van het Olympisch Bestand en aandrong om 'vrede een kans te geven’’, aldus Donelan. “We zullen krachtig elke actie veroordelen die president Poetin in staat stelt zijn illegale oorlog in Oekraïne te legitimeren.’’ Dat laatste is een standpunt dat eerder ook door het IOC gedeeld werd.

Daarbij liet Donelan ook weten dat zij het hier niet bij zal laten zitten. "Wij, en veel andere landen, zijn hier de hele tijd ondubbelzinnig over geweest, en we zullen nu dringend samenwerken met gelijkgestemde landen om ervoor te zorgen dat de solidariteit in deze kwestie blijft bestaan."

Het IOC kondigde zijn beslissing al vorige maand aan tijdens de Olympische Top, tegen de wens van onder meer de Oekraïense president Zelenski in. De Olympische Raad van Azië zei bereid te zijn om deze atleten te betrekken bij de evenementen die onder zijn toezicht worden geleid in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs.

Volgens het IOC heeft de ‘’overgrote meerderheid’’ van de nationale Olympische comités, internationale sportfederaties en vertegenwoordigers van atleten het recht van deze atleten om onder ‘’strikte voorwaarden’’ deel te nemen, gesteund.

Dit zou betekenen dat de atleten als neutrale spelers mee zullen doen. Wel met de voorwaarde dat zij de oorlog in Oekraïne niet ‘’actief hebben gesteund’’. De atleten die dit wel hebben gedaan, worden uitgesloten.

Het Europees Olympisch Comité heeft donderdag een verklaring uitgebracht waarin het dit idee onderschrijft. "De EOC waardeert het belang van het wegnemen van belemmeringen voor sport die als een verenigende kracht dient’’, aldus het EOC.