Britse marine pikt derde rubberboot met Nederlandse miljonairs op Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 369 keer bekeken • Bewaren

Een bericht uit 2028

De Britse marine heeft vlak voor de kust ter hoogte van Folkestone, nog net in de internationale wateren, een rubberboot met Nederlandse miljonairs opgepikt. Ze waren gevlucht voor het nieuwe belastingplan dat tegen alle verwachtingen in eind 2026 toch door de Eerste Kamer is aangenomen. De Labour-regering van het Verenigd Koninkrijk heeft de grenzen voor vluchtende miljonairs gesloten. Daarom kunnen miljonairs niet via de Ferry of Schiphol reizen en zijn zij aangewezen op mensenmokkelaars. Wie door kustwacht of Hs. Navy wordt opgepikt, komt terecht in een speciaal asielzoekerscentrum voor kanslozen.

In tegenstelling tot andere landen laat Nederland zijn gevluchte miljonairs wel toe. Het ontvangt ze zelfs met open armen, ook om zo een voorbeeld te geven aan regeringen in Afrika en Azië, die dat niet doen met afgewezen asielzoekers uit hun contreien.

Toch is alle hoop voor de gevluchte miljonairs nog niet verloren. Zij beschikken over de middelen om de duurste advocaten op Chancery Lane te huren om in ieder geval de procedures zo lang mogelijk te rekken. Dat kan jaren duren. De miljonairs hopen dat een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet een einde zal maken aan het noodlot dat hen heeft getroffen.

Voor zij plaats namen op een rubberboot, hebben zij hun kapitaal over het algemeen geëxporteerd. Het kabinet-Jetten durfde niet tot bevriezing over te gaan uit vrees daarmee investeerders af te schrikken en klanten weg te jagen die zich anders tot de Amsterdamse Zuidas zouden wenden.

In Nederland hoor je vaak de verzuchting: "Wees blij dat je geen miljonair bent". De Telegraaf citeerde een pastoor die in de jaren dertig van de vorige eeuw eens in een preek tegen de jaloezie had uitgeroepen : "Beminde gelovigen, rijkdom is geen zegen. Rijkdom is een straf". Het waren, schreef de krant, profetische woorden.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen net zo min als die rond het UWV en de affaire van het Groninger aardgas.

Luister naar Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de week zonder Jetten.

Meer over: opinie , belastingplan , miljonairsbelasting