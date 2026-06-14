Britse marine entert tanker van Russische schaduwvloot in het Kanaal Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • Bewaren

In het Kanaal, de zeestraat tussen Engeland en Frankrijk, hebben speciale Britse troepen een tanker die deel uit maakt van de Russische schaduwvloot geënterd en opgebracht. Het is de eerste keer dat de Britten dat doen. De Franse marine voerde eerder deze maand een soortgelijke actie uit.

Aan de zes uur durende operatie, die in nauw overleg met de Fransen werd uitgevoerd, kwamen twee fregatten te pas. Ook namen helikopters en een onderzeebootbestrijdingsvliegtuig deel. "Deze succesvolle operatie is opnieuw een klap voor Rusland en herinnert degenen die Poetins oorlog in Oekraïne financieren eraan dat ze zich niet kunnen verbergen" verklaarde premier Starmer.

De 243 meter lange olietanker Smyrtos is overgebracht naar een ankerplek voor de zuidkust van Engeland en wordt nu nader onderzocht. Het schip, dat officieel onder de vlag van Kameroen vaart, was afkomstig uit de Russische havenstad Ust Luga. De Russische schaduwvloot bestaat uit meer dan 700 schepen en wordt gebruikt om de internationale sancties die zijn ingesteld tegen Moskou te omzeilen. De inkomsten daarvan worden gebruikt om de illegale oorlog tegen Oekraïne te voeren.

De Oekraïense president Zelensky heeft de Britten bedankt voor het ingrijpen, meldt The Guardian. Hij spreekt van een "belangrijke stap". In een verklaring stelt hij: "Europa moet dringend wetgevende stappen ondernemen om niet alleen de aanhouding van tankers en beperkingen op olietransporten mogelijk te maken, maar ook de confiscatie van de olie die ze vervoeren. Dit zal zeker de vrede dichterbij brengen."