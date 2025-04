Britse joden breken met steun aan Netanyahu en zijn "meest extremistische regering" Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 252 keer bekeken • bewaren

Leden van de grootste joodse organisatie in Groot-Brittannië verklaren dat ze niet meer "weg kunnen kijken" van de oorlog in Gaza en dat "de ziel uit Israël wordt gerukt". De oproep in de Financial Times van tientallen leden van de Board of Deputies of British Jews is een breuk met het beleid van de organisatie die traditioneel de Israëlische regering steunt. Dat meldt RTL News.

"De neiging om weg te kijken is krachtig, aangezien wat er gebeurt ondragelijk is, maar onze Joodse waarden verplichten ons om op te staan en ons uit te spreken." Het is de eerste keer sinds het begin van de Gaza-oorlog dat leden van de organisatie zich kritisch uitlaten over de Israëlische regering. Ze veroordelen het grote verlies aan mensenlevens na het beëindigen van het staakt-het-vuren twee maanden geleden door Netanyahu en zijn regering. Ze beschuldigen de "meest extremistsiche regering" uit de geschiedenis van Israël ervan "openlijk geweld aan te moedigen tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever". De ondertekenaars verklaren tegen de oorlog te zijn de vele doden aan Palestijnse zijde te erkennen en te betreuren.

De leden zeggen ook "te vrezen voor de toekomst van het Israël waar we van houden en waar we zulke nauwe banden mee hebben." De ondertekenaars vormen gezamenlijk ongeveer een achtste van de organisatie.

De voorzitter van de Board of Deputies of British Jews nam afstand van de brief en wil niet dat die wordt gezien als een verkaring namens de hele organisatie noch de joodse gemeenschap als geheel. Hij vindt dat er meer nadruk gelegd moet worden op de rol van Hamas. De massale aanval die deze organisatie op Israël opende op 7 oktober 2023 kostte 1218 doden in Israël, verreweg de meesten van hen waren burgers. Inmiddels zijn ruim 51.000 Palestijnen, waaronder veel vrouwen en kinderen, omgekomen door het Israëlisch oorlogsgeweld.