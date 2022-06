Britse Conservatieven stemmen of ze verder willen met de steeds impopulairdere Boris Johnson

Er is een opstand gaande binnen de Britse conservatieve partij tegen Boris Johnson. Inmiddels zijn zoveel parlementariërs ervan overtuigd dat hij moet vertrekken dat er vanavond om 22:00 Nederlandse tijd een stemming wordt gehouden. Verliest hij die dan kan hij direct vertrekken. Wint hij nipt dan kan het vertrek een kwestie van dagen zijn. De premier heeft de afschuw van de natie opgewekt door de coronaregels aan zijn laars te lappen en vrolijk te gaan feesten in Downing Street terwijl de bevolking zuchtte onder een strenge lockdown. Over die praktijken bleek hij te liegen, of zoals politici dat graag bij zichzelf noemen daar geen actieve herinnering aan te hebben. De afkeer wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Vrijdag werd hij door het publiek uitgejouwd toen hij het jubileumfeest van koningin Elizabeth bezocht.