Britse Conservatieven schuiven democratie opzij om transgenders dwars te zitten

18 jan. 2023 - 20:13

"En daar maken meer vrouwen gebruik van dan alleen u." Dat weet ik maar ook ik sta niet alleen, dan zijn de conservatieve vrouwen er ook nog. Bij een deel van de conservatieve vrouwen zeg ik helaas. "Zoals ik al zei ik zeg absoluut niet dat u die gevoelens niet mag hebben of uiten." Gelukkig, vaak word je direct op een plek gezet en ik vind dat onterecht. Als ik het nummer Transgender Dysphoria Blues van Against me hoor dan raakt de tekst mij. Ik kan het gevoel best begrijpen, haar tekst raakt mij. "Your tells are so obvious Shoulders too broad for a girl Keeps you reminded Helps you to remember where you come from You want them to notice The ragged ends of your summer dress You want them to see you Like they see every other girl They just see a faggot They hold their breath not to catch the sick" Ik ben op een andere manier anders. Bedankt voor het verschil van mening maar hopelijk is het je duidelijk dat ik de transgender ruimte gun en niet ontken maar ik ben er ook.