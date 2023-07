Brit zat 17 jaar onschuldig vast en wil zich nu vestigen in Nederland, maar dat kan niet door Brexit Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 538 keer bekeken • bewaren

De Brit Andrew Malkinson zat 17 jaar in de gevangenis voor een gewelddadige verkrachting waar hij niets mee te maken had. Nu hij eindelijk weer op vrije voeten is, wil hij voorgoed weg uit het Verenigd Koninkrijk. Hij hoopt zich te kunnen vestigen in Nederland, schrijft de Mirror. Eén probleem: als gevolg van Brexit kan hij maximaal 90 dagen in Nederland blijven.

De 57-jarige Malkinson werd veroordeeld voor een verkrachting in 2003. Driemaal vroeg hij tevergeefs om herziening van de uitspraak. Recent bleek uit DNA-onderzoek dat een andere man de dader was. Malkinson bleef gedurende zijn detentie volhouden dat hij onschuldig was. Als gevolg daarvan verspeelde hij de kans op vervroegde vrijlating. Als hij een valse bekentenis had afgelegd, had hij de gevangenis al tien jaar geleden kunnen verlaten.