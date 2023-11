Brit besmet met varkensgriep Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 726 keer bekeken • bewaren

In Groot-Brittannië is een persoon besmet geraakt met het H1N2-influenzavirus, ook wel bekend als varkensgriep. Dat meldt The Guardian. Gezondheidsspecialisten zijn een bron- en contactonderzoek gestart om uit te zoeken of in de omgeving van deze persoon meer mensen besmet zijn geraakt.

Sinds 2005 is er wereldwijd zo’n vijftig keer een besmetting van varkensgriep aangetroffen in een mens. Het nieuwe geval is het eerste ooit in Groot-Brittannië en de virussoort is genetisch niet gerelateerd aan de eerdere gevallen. Het virus, Influenza A(H1n2)v is een ziekte die op de Britse eilanden rondgaat bij varkens. De Wereldgezondheidsorganisatie is op de hoogte gesteld van de ontdekking.