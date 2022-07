Briljante video toont de leugens waarmee Britten tot Brexit verleid werden

26 jul. 2022 - 20:08

Blij dat ik er niet meer heen ga. En ff voor de duidelijkheid :voor de UK bij europa kwam was het ook altijd druk in dover maar niet zo achterlijk als nu. Dat heeft meer te maken met toename in handel en transport , wat er nu gebeurt is grens afhandeling zoals het veertig Jaar geleden gebruikelijk was. Je kunt ook heel dover vol zetten met franse grenswachten maar die doen enkel inreis controle op personen die van UK naar Frankrijk/ Europa reizen da's echt wat anders dan goederen afhandeling. Ik heb altijd in loondienst gereden en m,n uren gewoon betaalt gekregen zoals het hoort .inderdaad zijn er wat schijn zelfstandigen en veel schimmige uitzend constructies ,dat gaat meestal om chauffeurs uit het Oostblok en zij hebben de keuze niet om niet te gaan want dat kost ze hun baan. En aangaande het voorgelogen zijn; in de aanloop naar brexit is er jaren gdebatteerd of het er wel of niet moest komen . Er zijn experts te over aan het woord geweest die zeiden dat het geen goed plan was maar het publiek luisterde liever naar de leugens van idioten als Johnson en z,n vrinden . Ze dachten ff dat the Empire weer van start ging . Misschien wordt het nog wat met brexit , ik ga er pas weer heen wanneer de files en het oponthoud voorbij zijn