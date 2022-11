Briljante reclame-actie tegen appende automobilisten Kijk Nou • 12-07-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hoe voorkom je dat mensen meer aandacht hebben voor hun foon dan de weg?

Het is fout, fout, fout om tijdens het rijden te sms’en, appen en meer van dat soort gedrag dat je ogen van de weg haalt en naar het scherm trekt. Toch doen veel automobilisten het, ondanks hoge boetes. Toyota in Zweden denkt een oplossing gevonden te hebben. Kijk en zie: deze is voor bestuurders met een iPhone die naar de radio luisteren. Er is er ook nog een voor Android-gebruikers.