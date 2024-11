Brigitte in Europa: ‘Je kunt je positie gebruiken om dingen waarde te geven’ Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 310 keer bekeken • bewaren

Dit is deel 4 van een nieuwe serie over het werk van Europarlementariërs

Dit is haar eerste congres als Europarlementariër, vertelt Brigitte van den Berg. We zijn bij het D66-congres in Den Bosch. Zaterdagmiddag wordt afscheid genomen van voormalig politiek leider Sigrid Kaag. Brigitte is ervan onder de indruk: Kaag vertelt over haar huidige werk in Gaza en de ellende die ze daar dagelijks tegenkomt. Het contrast met de tijd dat ze minister was kon nauwelijks groter zijn. Ze is echt een powerhouse waar we afscheid van nemen, zegt Brigitte.

Kaag heeft zaterdagmiddag gezegd dat je je pas realiseert dat je iets bent verloren als het er niet meer is. Brigitte: ‘Er is een hoop aan de hand, we zijn dat met elkaar recht aan het houden: de rechtsstaat, eerlijke verkiezingen, democratische waarden. Daar voel ik wat bij. Dat heb ik ook ervaren als wethouder. Als je dan in een buurthuis komt bij een project en je zegt ‘wat een mooi project’, dan geeft dat daar waarde aan. Je kunt je positie daarvoor gebruiken.’

Waar Brigitte in het Europees Parlement waarde aan geeft? Ze probeert jonge mensen te stimuleren en te kijken naar mensen met een vakopleiding. ‘Ik probeer Europa wat dichterbij de mensen te brengen, serieus ervoor te zorgen dat je er een gezicht aan geeft in donkere tijden. Dat je echt voelt dat je iets te dragen hebt en principes hoog te houden.’ Het inhoudelijke werk is inmiddels begonnen: Brigitte is medeonderhandelaar op drie inhoudelijke dossiers. In Brussels jargon: schaduwrapporteur.

Een nieuwe rol

Vroeger zat Brigitte bij een partijcongres gewoon ergens in de zaal. Het wemelt hier sowieso van de lokale politici. Nu heeft ze een gereserveerde stoel op de eerste rij. Daar kan ze maar moeilijk aan wennen, zegt ze. Je bent belangrijk geworden, zeg ik. Dat maakt haar niet zoveel uit. ‘Ik voel me niet groter omdat ik opeens vooraan zit,’ zegt Brigitte. Dat maakt het verschil niet. Wat wel het verschil maakt is dat je een andere rol hebt en dat je die serieus neemt.

Je moet dichtbij jezelf blijven, denkt Brigitte. Maar juist dat gaat veranderen, zeg ik. ‘Jij bent heel erg bezig met die ego-strelende kant en die vind ik juist irritant,’ zegt Brigitte: ‘Je bent het binnen een maand zat om buiten de deur te eten.’ Ze is blij als ze bij haar moeder aan de zuurkool zit: ‘Deze week was ik bij een congres in Zaanstad. De Eurostar reed niet en ik kon maar een klein stukje van het programma meepikken. Ik was vooral blij dat ik ook langs mijn broer kon en ik mijn neefjes en nichtjes even kon zien.’

Ze had het zich wel gerealiseerd dat ze vaak ver van huis zou zijn, maar je voelt dat pas op het moment zelf, weet Brigitte nu. Je moet echt proberen als mens jezelf te blijven. Straks gaan mensen zeggen dat ze je hebben ontmoet, grap ik. Dat gaat wel meevallen, denkt Brigitte. Ze kende een deel van de partijtop al. Ze is al veertien jaar lid: een oude bekende. Ze is niet voor het eerst bij een congres.

Alleen haar missie is groter geworden.

Brigitte in Europa is een maandelijkse serie. Lees alle afleveringen hier.