Briefje aan Jan

Ahmed Marcouch Burgemeester van Arnhem

Dag Jan,

Jongen toch. Ga jij echt Arnhemse joden bellen tijdens Sabbat; bel jij vrijdagavond na zonsondergang of zij soms handhaver in Arnhem willen worden?

Je mag dan in de bloei van je leven zijn op weg naar een welverdiend weekend, maar je hebt geloof ik toch wel wat gemist in het echte leven. Want weet je wat het ook is, beste Janneman? Wij zitten in Arnhem bepaald niet in nood met de werving van handhavers. Wij hebben dit laatste half jaar tien extra handhavers aangetrokken die intussen druk in de leer zijn. Dat maakt dertig, bij elkaar. En ik zal het je sterker vertellen, niemand van hen verlangt naar het keppeltje voor een handhaversuniform, noch naar de hoofddoek of de tulband. Jij denkt natuurlijk dat ik redeneer vanuit een rechtstreeks eigenbelang zoals consumenten doen en dat komt misschien doordat je zelf zo denkt.

Daar moet je vanaf, beste knaap. Het zit zo, dat wij naast consumenten ook burgers zijn. Democraten zelfs. En in Arnhem van het type democraat dat Arnhemse moslima's, joden, homo's en alle anderen welkom heten. Wij vragen hen om een bijdrage aan onze stad. Voel je hem komen? Beter laat dan nooit, je blijft leren in elke levensfase.

Het zit zo. Op het hoofd boven het uniform van onze handhavers mag voortaan een hoofddoek en ook een keppeltje of een tulband. Netjes in de juiste kleuren en gemaakt van veilig materiaal. Waarom? Omdat wij willen dat alle Arnhemmers meedoen in alle beroepen van onze Arnhemse democratische instituten, zodra zij daar geschikt voor zijn: omdat zij ons zien staan, ons begrijpen, ons willen beschermen, de wet kennen en daar hard voor willen werken. Met hun volle aandacht voor onze straten, parken, bewoners en bezoekers.

Zonder dat zij gemankeerd worden omdat zij afstand zouden moeten doen van hun inspiratiekracht en zonder dat zij een deel van hun eigenheid hoeven te verstoppen. Wie zich verstopt, vreest ontdekking. De angst kost tijd en energie, zo zonde. Geen wonder dat wij allen het beste functioneren als wij goed in ons vel zitten - als wij onszelf kunnen zijn. Wil je weten van homo's en vrouwen wat het verschil is voor hun werk tussen wel en niet gezien worden om wie Zijn? Onze gemeenteraad weet het. Vandaar hun motie en vandaar dat wij hier als de werkgever van de handhavers gehoor aan geven. Jan oh Jan, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben hoor, om dit te begrijpen.

Of denk je soms dat al jouw joodse namen niet hebben opgenomen omdat ze in de gaten hadden dat jij het was die belde en zei niet mee willen helpen aan het gif van de discriminatie? Dan kun je volgende keer misschien beter mij vragen mijn joodse kennissen te bellen, dan krijg je de laatste verhalen binnen van hoe vaak zij hun keppeltje willen verstoppen onder hun pet of muts en verlangen naar de vrijheid die vanzelfsprekend hoort te zijn in onze steden.

En ja, zo zijn er ook talloze moslima's en christenen die zich geremd weten in hun leven omdat zij over onbegrip en haat heen moeten stappen als zij gewag maken van de religieuze bronnen die hen kracht geven, behulpzaam maken, de motor bieden om als mens de samenleving te dienen. Kom je een keer langs op één van onze breed samengestelde bijeenkomsten?

Nee, nee, nee Jan, ik zie je aantekeningen maken. Maar je moet niet opschrijven: consument. Nee, o niet onderdaan. Burger, dat is al een stuk beter. Maar als je nou eens MENS schrijft, in hoofdletters. En hou daaraan vast in je denken, wie weet ga je het dan begrijpen.

Wat moeten de moslima's toch enorm veel verdragen lieve lezers van Jan; hoeveel diploma's moeten zij nog halen, hoe oprecht behulpzaam moeten zij zich dag en nacht nog betonen voor zij zich mogen waarmaken bij onze democratische instituties in dienst van de overheid?

Moslima's, homo's, joden, vluchtelingen en andere aanhakers - welkom in onze stad. Ja, ook afhakers en ook ouderen. Stop groepen mensen weg te duwen Jan. Mijn vader zou zeggen: heb je daar nou zoveel voor gestudeerd? EnNE Jan , het is MARCOUCH!

Hartelijks,

Ahmed Marcouch

Burgemeester van Arnhem

Meer over: diversiteit , godsdienstvrijheid , opinie , handhaving