Brief aan mijn liefdevolle baba

Celal Altuntas Schrijver en eerwraakdeskundige

Hoe is het met jou sinds je bij mijn moeder bent? Ik weet dat ik geen reactie kan verwachten, maar toch wil ik je deze brief schrijven. Baba, weet je het nog, je had een wens en dat was om zo snel mogelijk naar mijn liefdevolle moeder te gaan en op 14 september 2020 is jouw wens uitgekomen. Het was op maandagochtend, ik was op het werk. Ik nam een slokje van mijn koffie en zag dat mijn telefoon overging. Mijn telefoon stond op stil. Bij de derde keer nam ik op. Het moet belangrijk zijn, anders belt hij of zij mij niet zo vaak, dacht ik. Op het scherm zag ik dat het mijn oudste broer was. Ik nam op zonder te vragen waarom hij mij belde:

“Abe, ik ben op het werk, kan ik je later terugbellen?”

“Baba is overleden,” zei hij met een emotionele stem.

“Wat zeg je? Waarom is baba overleden? Wanneer is baba overleden?” was mijn reactie. Op datzelfde moment voelde ik me een weeskind. Een kind dat geen ouders had om te bellen. Ik gunde je dat je naar mijn mama ging, maar stiekem had ik gehoopt dat je nog langer hier zou blijven. Voor jullie ben ik blij dat jullie nu samen zijn.

Hoe is het met mijn liefdevolle mama? Maken jullie daar ook grapjes met elkaar? Zijn jullie daar ook onafscheidelijk? Ben je daar ook jaloers? Weet je baba, mama vond het nooit fijn dat je zo jaloers was. Een paar jaar geleden zei ze tegen mij: “Mijn lieve zoon, wat jaloezie betreft mag je nooit op jouw vader lijken.”

Weet je baba, in elke tuin heb je verschillende bloemen en elke bloem heeft haar eigen geur en kleur. Ik vergelijk onze familie met zo’n tuin, met veel verschillende bloemen. Toen jullie vertrokken uit onze tuin hebben jullie je geur en kleur meegenomen. Onze tuin zonder jullie geur is smakeloos en zonder jullie kleur is hij saai.

Baba, terwijl ik bezig ben met deze brief hoor ik op de achtergrond het prachtige liedje van Hozan Aydin ‘Di tarîya şeva reşta min dît xwîya bû’, hij heeft over zijn vader geschreven. Net als ik kon hij geen afscheid nemen van zijn vader en toen heeft hij er een liedje over geschreven.

Mijn lieve baba en mama, ja, ik hou heel veel van jullie en ik mis jullie zolang ik hier ben en jullie daar.

Tot ooit.

Jullie zoon, Celal Altuntas