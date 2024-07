Brief aan de Koning (en antwoord) Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 107 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Rotterdam, 7 Juli 2024

Majesteit,

Ons land behoort binnen de EU tot de slechtst scorende landen, wat betreft de kwaliteit van bodem, lucht en water. Het kabinet Schoof, zojuist door u geïnaugureerd, is niet van plan daar iets te doen. Integendeel. Zie het Hoofdpijnakkoord. Dat moet u toch een doorn in het oog zijn! In uw verleden als kroonprins, was u immers… watermanager.

Ik weet het, a.s. Prinsjedag kunt u niet anders dan oplezen wat er in de Toonrede staat. Maar wat niemand u kan verhinderen is een subtiel statement te maken.

A) U verschijnt voor het lezen van de Troonrede in de Ridderzaal niet pontificaal in een of ander militair uniform, maar in blauw pak. De kleur blauw staat immers van oudsher voor water. En past dus bij uitstek bij een voormalig watermanager, thans Koning van Nederland, een typisch waterland.

B ) U begeeft u naar de vergadering van de Staten Generaal in een… Groene Koets. Dat wil zeggen u hebt de Gouden Koets van stal gehaald, i.c. het Amsterdams museum, en groen laten verven. Een duidelijker statement kan niet: Oranje wordt groen!

Het groen verven van de Gouden Koets lost en passant ook nog eens het probleem op waarom die koets nu ongebruikt moet staan in het Amsterdam Museum. Er was immers veel publiek protest tegen een afbeelding op die Gouden Koets, waarop mensen met een donkere huidskleur, halfnaakt, tropische producten aanbieden aan de Nederlandse Maagd. Dat vond men een ongepast racistisch plaatje.

Inderdaad, dat had allang moeten zijn weggewerkt. Want het protest tegen dat soort afbeeldingen in onze samenleving is allerminst nieuw. Ver voor het ontstaan van de Gouden Koets, in de Max Havelaar, noteert Multatuli al over de held van zijn roman het volgende:

…ja, ik ben niet geheel zeker, dat hij niet nog zeer kort geleden, toen hij met verlof te Amsterdam was, een uitkijkbord heeft afgebroken, dat hem niet behaagde, omdat er een neger op geschilderd was, geboeid aan de voet van een Europeaan met een lange pijp in de mond, en waaronder te lezen stond: “De rokende jonge koopman”…

Dus, Majesteit, waarom die Gouden Koets niet groen geverfd en weer in gebruik genomen?

Geen voertuig is immers in de praktijk eigenlijk al zo groen als uw (Gouden) Koets. Het voertuig gebruikt immers geen druppel fossiele brandstof. Helemaal geen brandstof zelfs. Sterker nog, de paarden die voor de koets zijn gespannen leveren brandstof. Paardenkeutels kunnen immers prima omgezet in biogas.

Er moet dus gewoon op Prinsjesdag een lakei extra naast de Groene Koets meelopen, die de paardenmest van het wegdek schept en keurig in een plastic zakje doet en ze naar de biovergasser brengt.

Met een groen geschilderde Gouden Koets maakt u in een klap zichtbaar een monarch te willen zijn, die zich er zeer van bewust is op de drempel van het Ecologische Tijdperk te vertoeven.

De Tweede Kamer wil immers, kamerbreed, van links tot rechts, dat de monarchie moderniseert. Mij lijkt de modernisering, die het meest broodnodig is - waar ik de Kamer overigens nooit over gehoord heb - de vergroening van ons Vaderlands Koningshuis te zijn.

Aanknopingspunten voor een succesvolle vergroening van uw Huis, het Huis va Oranje-Nassau zijn er eigenlijk genoeg. U woont op Huis Ten Bosch, waarvan de voornaamste ontvangstruimte de Groene Salon heet. De plezierboot van uw familie draagt de naam De Groene Draeck. En, last but not least, uw familie is vernoemd naar een boomvrucht, de sinaasappel. Dat schept zogezegd een natuurlijke verplichting. Noblesse oblige.

Majesteit, op de Derde Dinsdag van September verwacht ik dus een Groene Koets. Als u vandaag nog de opdracht geeft om de Gouden Koets groen te schilderen, dan is de verf zeker droog op Prinsjesdag. Dan kunt u met uw Blauwe Pak gerust plaats nemen in uw vers geverfde voertuig. Met naast u, uiteraard, Hare Ecologische Hoogheid, koningin Máxima. Mag ik uw vrouw bij dezen een suggestie doen? Zij zou bij die gelegenheid een groene hoed kunnen dragen en een dito japon met als opdruk bladmotieven van bomen uit het Zuid-Amerikaanse regenwoud.

En aldus zal dan a.s. Derde Dinsdag in September uw Groene Koets op rijtoer gaan door Den Haag (groene naam, het houdt niet op! ), richting Staten-Generaal, voorgoed het Ecologische Tijdperk in.

En het volk langs de route, dat nu niet meer kan roepen “Oranje boven! Leve de Koningin” kan èn zal dan vast en zeker enthousiast overschakelen op de nieuwe slogan “Oranje groen! Leve de Koning!”

Hoogachtend,

Manuel Kneepkens

Antwoord van de Koning:

VERTROUWELIJK

’s Gravenhage, 14 Juli 2024

Geachte Heer Kneepkens,

Met belangstelling heb ik uw brief d.d. 7 juli aan mij gelezen. U doet mij daarin enige voorstellen tot vergroening van het Koningshuis. U dicht mij op basis van mijn vroegere functie als watermanager een soort van voorbeeldfunctie toe inzake een groener en duurzamer Nederland. U vindt dat ik het aan mijn zelf verplicht ben om op het gebied van water a.s. Prinsjesdag een subtiel statement te maken.

Maar u vergist zich.

Het was mijn vader, Prins Claus, die met het idee van watermanager kwam. En ik als een goed zoon was hem ter wille. Laat ik open tegen u zijn, zoals een modern vorst betaamt, dat watermanagement, dat was en is eigenlijk louter voor de bühne.

En dan dat voorstel van u betreffende de vervanging van de leus “Oranje Boven”,

‘Oranje’ staat voor onze meest geliefde vaderlandse sport: voetbal. Zie het EK van zojuist, waarin wij zowaar tot de halve finale hebben weten door te dringen dankzij de enthousiaste oranje supportersschaar. En denk ook eens aan onze ING-bank en onze postbezorging. Oranje is ons handelsmerk. Als we daar afstand van nemen, dan dalen wij nog erger op de economische wereldranglijst dan nu al het geval is.

“Oranje”, dàt is Nederland, dàt is mijn Koningshuis! Niks Groen! Dus het is Oranje en het blijft Oranje!

Nee, uw voorstellen gaan mij echt te ver. Ik heb over het komend kabinetsbeleid trouwens ook geen enkele zeggenschap, zoals u zelf ook heel goed blijkt te weten, zie uw schrijven. Ik ben een constitutioneel monarch en doe wat mijn regering zegt, zoals het voorlezen van de Troonrede, inderdaad.

En de Gouden Koets groen verven... Ik heb inderdaad wel wat met groen, maar dat is enkel en uitsluitend het groen van sportvelden. En daar dient het wat mij betreft bij te blijven.

En wat de outfit van mijn vrouw betreft: heus, ook ik verbaas me wel eens over wat ze nu weer heeft weten aan te trekken. Maar dat is volgens haar haute couture. Dat bekritiseren of iets anders qua kleding voorstellen, betekent geheid een crisis in ons huwelijk en een huwelijkscrisis is het laatste wat een constitutionele monarchie zich kan permitteren. Denk maar aan mijn grootouders, aan Koningin Juliana & Prins Bernhard en hun sores. Daar is onze huidige landbouwcrisis niets bij.

Alles wat ik u tot slot zeggen kan is dit: hartelijk dank voor u meedenken wat betreft het uitoefenen van mijn taak als Koning en een volgende keer beter!

Hoogachtend