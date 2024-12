Brexit-stemmers hebben steeds meer spijt, willen weer vrij verkeer van personen met EU Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 249 keer bekeken • bewaren

Een meerderheid van de Britten die in 2016 voor de Brexit gestemd hebben omdat ze tegen migratie waren, wil nu dat het vrij personenverkeer met de EU weer wordt ingevoerd. Dat schrijft The Guardian. Een van de redenen voor de ommezwaai is dat de kiezer geloofden dat het sluiten van de grenzen voor EU-burgers een einde zou maken aan migratie. In de praktijk blijkt het tegenovergestelde het geval. Er komen, mede vanwege het tekort aan arbeidskrachten, nu meer migranten naar het Verenigd Koninkrijk dan ooit en die zijn voornamelijk afkomstig van buiten de EU.

Een andere factor is dat de Brexit-kiezers het plots niet meer zo'n goed idee vinden om er alleen voor te staan nu Rusland een nieuwe oorlog is begonnen en in de VS Trump aan de macht is gekomen. Van de belofte dat het VK in z'n eentje internationaal een veel sterkere positie zou op kunnen bouwen, blijkt niets terecht te komen. Ook in andere landen waar enquêtes zijn gehouden, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen, luidt de uitslag dat EU-burgers graag weer nauwere banden willen met het VK.

68 procent van de Britten wil nu vrij verkeer van persoon in ruil voor toegang tot de EU-markt. Zelfs 44 procent van de stemmers op de populistische partij Reform UK, geleid door Nigel Farage die de Brexit-beweging aanvoerde, is het daar nu mee eens.

55 procent van de Britten wil ook anderszins nauwere banden met de EU. De liefde is niet helemaal wederzijds. Binnen de onderzochte EU-landen haalt een nauwere band met het VK nergens een meerderheid aan voorstanders. De Duitsers zijn er met 45 procent nog het meest voorstander van maar de Fransen, directe buren van de Britten, zijn met 34 procent aanzienlijk minder enthousiast. De onderhandelingspositie van het VK, die binnen de EU altijd sterk was, is daardoor ernstig verzwakt. Het land moet nu afwachten wat de EU-lidstaten willen gunnen.

Britten komen er steeds meer achter wat voor nadelen het verlaten van de EU heeft. Zo dreigt nu de veiligheid van drinkwater in gevaar te komen omdat het land geen toegang meer heeft tot filter- en reinigingsproducten. Binnen de EU worden die centraal getest in een aantal gespecialiseerde laboratoria die de Britten zelf niet hebben.

De Brexiteers willen nog steeds dat het VK zich meer afhankelijk gaat maken van de VS. Zo is Farage als zes keer op bezoek geweest bij de Amerikanen. De Britse burgers zien dat totaal niet zitten. Slechts 17 procent van de ondervraagden geeft daar de voorkeur aan. Wat weer eens duidelijk maakt dat populisten, in tegenstelling tot wat ze beweren, helemaal niet namens het volk spreken.