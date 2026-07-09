Brexit-populist Farage moet het nu opnemen tegen een andere clown Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1190 keer bekeken • Bewaren

Een verrassende wending in Engeland. Nigel Farage, de ultrarechtse populist die het land naar de verdoemenis hielp door de Brexit te promoten, verkeert in de problemen. De vermogende oud-europarlementariër en beurshandelaar heeft grote sommen geld aangenomen van een veroordeelde crypto-fraudeur, onthulden The Guardian en andere media. De opsporingsdiensten zijn een onderzoek gestart naar mogelijke witwas-praktijken en andere witte boordencriminaliteit.

Om de aandacht van het schandaal af te leiden bedacht de zichtbaar in het nauw gedreven Farage een stunt. Hij treedt terug als parlementslid van het district Clacton in Zuidoost-Engeland. Vanwege dat besluit moeten er dan nieuwe tussentijdse verkiezingen worden uitgeschreven. Daarvoor stelt hij zich wel opnieuw kandidaat. Hij denkt zo te kunnen laten zien dat hij nog steeds populair is onder zijn kiezers ter plekke. Die blijken immers wel vaker ongevoelig voor de waarheid. Bij de vorige verkiezingen haalde Farage daar 46 procent van de stemmen. Het zou betekenen dat hij een thuiswedstrijd speelt tegen zijn opponenten, die hij op de bekende populistische wijze presenteert als “een strijd tussen het volk en het establishment”. Maar dat gaat wellicht anders uitpakken dan gedacht want de andere partijen, van conservatieven tot groenen, trappen er niet in en hebben verklaard de verkiezing te zullen boycotten. Ze hebben geen zin onderdeel te zijn van zijn circus act.

Er is echter wel een tegenkandidaat: Count Binface. Dat is een bekende schertskandidaat in ridderharnas die vaker aan belangrijke verkiezingen deelneemt, louter bedoeld om de spot te drijven met politici. Op de uitslagenavond staan namelijk alle kandidaten op hetzelfde podium. Dat levert hallucinante beelden op bij het bekend maken van de uitslag.

Met een zilveren cape en een helm in de vorm van een vuilnisbak, kan Count Binface zo uit een aflevering van The Masked Singer komen. Achter het personage schuilt de Britse komiek Jon Harvey. Onder zijn vroegere alias Lord Buckethead en later als Binface nam hij het de voorbije jaren al op tegen premiers als Theresa May, Boris Johnson en Rishi Sunak. Zijn programma is al even absurd als zijn voorkomen: hoekschoppen in het voetbal moeten eindelijk correct gefloten worden en fietsers die door het rood rijden, moeten voortaan verder op een eenwieler. Het doel van Harvey is om de draak te steken met prominente politici, maar toch zetten bookmakers meteen geld in op Binface. Bij William Hill werd de satirische kandidaat plots tweede favoriet, na Farage.

Het zou dus maar zo kunnen gebeuren dat Farage gaat verliezen van een andere clown. De Britten houden immers wel van humor. De leider van de Conservatieven, Kemi Badenoch, constateerde alvast optimistisch: “Dit wordt een verkiezing van het volk tegen het establishment, zei Farage gisteren. Wel, ik denk dat Count Binface dan het volk is."