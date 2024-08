Brexit maakt optreden in Europa bijna onmogelijk voor beginnende Engelse artiesten

Op muziekfestivals in Europa zijn steeds mindere Britse acts te bewonderen als direct gevolg van de Brexit. Waar bandjes voorheen slechts in een busje hoefden te stappen om langs de Europese podia te gaan, komen daar nu tijdrovende procedures en hoge kosten bij kijken. Alleen de grote gevestigde Britse namen vinden hun weg nog naar het vasteland. Dat meldt Politico .

De denktank Best for Britain vergeleek het aantal Britse optredens in Europa met dat voor de uittreding uit de Europese Unie. Het resultaat toonde een schrikbarende terugloop van artiesten die nog druk aan de weg timmeren om naamsbekendheid te genereren.