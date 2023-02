Brexit leidt tot rantsoenering voedsel in Britse supermarkten en positievere kijk op arbeidsmigranten

De Brexit, die volgens populisten de Britten een glorieuze toekomst zou bezorgen, is er nu de oorzaak van dat Britse supermarkten kampen met ernstige tekorten aan groenten en fruit. Om enigszins te voorkomen dat klanten zonder voedsel komen te zitten gaan grote ketens er toe over producten te rantsoeneren. Zo mogen klanten bij Asda slechts drie stuks van acht soorten verse groenten kopen, waaronder sla, broccoli en bloemkool. Een andere keten stelt de limiet op twee stuks voor onder meer tomaten, komkommers en paprika's.

De tekorten worden veroorzaakt door meerdere factoren zoals slecht weer en transportproblemen in Europa en Afrika, schrijft The Independent :

"Maar boeren en winkeleigenaren wijzen met de vinger naar Brexit, voormalig ceo van Sainsbury's, Justin King, zegt dat de winkels flink geraakt zijn door het besluit de Europese Unie te verlaten. Hij zet dat het noorden van Kent voorheen de grootste kassen van Europa had "maar dat is een sector die afschuwelijk getroffen is door de Brexit".