Brexit faalt: aantal migranten in VK verdrievoudigd

© cc-foto: Duncan Cumming

Een van de belangrijkste redenen voor een deel van de Britse kiezers om voor Brexit te kiezen was het tegengaan van immigratie. Dat was immers wat de Brexiteers beloofden. Maar in de praktijk blijkt ook dat aspect van de Brexit niet te werken. Volgens de officiële cijfers verlaten EU-burgers wel massaal het Britse grondgebied, vanwege de toegenomen bureaucratie, maar neemt het aantal migranten van buiten de EU juist vele malen toe. Het afgelopen jaar vertrokken 50.000 EU-burgers en kwamen er in Groot-Brittannië 331.000 migranten van buiten de EU bij. In totaal groeide tussen juni 2021 en juli 2022 het aantal migranten met ruim een half miljoen. Daar zijn de circa 35.000 migranten die langs illegale weg het land binnenkwamen, door met gevaar voor eigen leven het Kanaal over te steken, niet bij geteld.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken erkent inmiddels dat de overheid er domweg niet on slaagt de grenzen volledig te sluiten. De toename in migratie valt toe te schrijven aan de oorlog in Oekraïne, de vlucht van Afghanen na de machtsovername door de Taliban en een groot aantal burgers uit Hongkong die de Chinese repressie ontvluchten.

Ondertussen hebben de Britten zelf veel last van de Brexit in het buitenland. Zo wordt een in Denemarken woonachtige Brit gedeporteerd omdat hij net niet op tijd het juiste formulier invulde, een bureaucratische praktijk waar EU-burgers van verlost zijn. Zijn voor januari geplande huwelijk met zijn Deense partner kan daardoor niet doorgaan.

Ook economisch biedt de Brexit nadelen. Nieuwe voorspellingen over de toekomst van de Britse economie zien er uiterst somber uit. Mede als gevolg van de Brexit en het beëindigen van de internationale samenwerking staat de economie in het land er veel slechter voor dan in vergelijkbare EU-lidstaten.