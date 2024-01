Brexit-bureaucratie zorgt ervoor dat Brits eten weer viezer wordt

31 jan. 2024 - 9:53

Inderdaad was de Britse keuken de slechtste ter wereld, voor zover mijn ervaring strekte. Ik herinner mij de in opperste wanhoop in Chinese restaurants genoten maaltijden: zelfs die waren aan de flauwe, zouteloze Britse smaak aangepast! Aan de andere kant kon ik, in trektocht door het gebied, de stevige ontbijten wel weer waarderen. De Britten hebben zich enorm laten misleiden en verlakken door de rechtse brexiteers.