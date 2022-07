Brexit: Britten betalen nu 50 procent meer als EU-burgers voor dezelfde producten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 667 keer bekeken • bewaren

Nu de Conservatieven-leider Boris Johnson door zijn eigen partij is weggestemd wegens onbetrouwbaarheid en leugens wordt ook steeds duidelijker hoe de Britten voor de gek zijn gehouden met zijn Brexit-campagne. Hij beloofde onder meer dat de Britten goedkoper uit zouden zijn als ze zich losmaakten uit de Europese Unie. Het tegendeel blijkt waar. The Guardian vergeleek de prijzen van internationale grootwinkelbedrijven als bijvoorbeeld Zara in het Verenigd Koninkrijk met die binnen de EU. De Britten blijken zo'n 50 procent meer te betalen voor producten. In vrijwel geen enkel geval is een product voor de Britten goedkoper dan voor EU-burgers.

Een e-bike van sportzaak Decathlon bijvoorbeeld is in Engeland 300 euro duurder dan in landen als Frankrijk of Duitsland. Voor een jurk die bij Zara in de EU 39,95 euro kost moet een Brit in eigen land 53,99 euro neertellen. Bij Ikea zijn de Britten 327 euro kwijt voor de populaire Klippan sofa terwijl die aan de overkant van het Kanaal in Frankrijk slechts 249 euro kost.

Een woordvoerder van Decathlon geeft Brexit als verklaring voor de forse prijsverschillen. "Het verlaten van de EU heeft het duurder gemaakt voorraden te importeren. Het betekende ook dat Decathlon UK het personeelsbestand heeft moeten uitbreiden om de extra administratie, kosten en plichten die de Brexit meebracht af te handelen."