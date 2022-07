Brexit: Britse vakantiegangers staan uren in de rij bij Dover, situatie kritiek

Een van de redenen waarom Britten stemden voor een Brexit was dat ze een einde wilden maken aan het vrij verkeer tussen lidstaten van de Europese Unie. Wat minder mensen zich op dat moment leken te realiseren is dat een dichte grens twee kanten uit werkt. Bij de havenstad Dover is op de dag dat veel Britten aan hun vakantie beginnen een gigantische file ontstaan. Vandaar vertrekken de meeste ferry's naar het Europese continent waar veel Britten graag hun vakantie doorbrengen. De reizigers moeten nu anders dan voorheen hun paspoorten en andere reisdocumenten laten controleren door Franse grensbewakers die in Dover gestationeerd zijn. Maar de Franse overheidsdiensten kampen net als elders met ernstige personeelstekorten en uitval. Wachttijden lopen op tot wel zes uur. Mensen wordt afgeraden naar Dover af te reizen.