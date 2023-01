Brexit blijkt een geldverslindende ramp, niemand wil er meer over praten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 323 keer bekeken • bewaren

Drie jaar nadat de Britten met veel tamtam uit de EU zijn gestapt blijkt dat de Brexit zoals voorspeld rampzalig uitpakt voor het land. Economen van Bloomberg hebben berekend dat de Britse economie nu zo'n 114 miljard euro per jaar schade lijdt aan het verlies van het EU-lidmaatschap. Britse ondernemingen zuchten onder een gebrek aan arbeidskrachten omdat de Britten er niet goed in slagen arbeidskrachten van buiten de EU aan te trekken ook al is de migratie zowel legaal als illegaal toegenomen. De economie is nu 4 procent kleiner dan wanneer er geen Brexit was geweest. Groot-Brittannië is het enige G7-land dat dit jaar met een krimp van de economie te maken krijgt.

Economen Ana Andrade en Dan Hanson stellen zich in een nieuw Bloomberg Economics-rapport de vraag of het Verenigd Koninkrijk zichzelf schade heeft berokkend door Brussel de rug toe te keren. “Het bewijs suggereert tot dusver nog steeds van wel”, schrijven ze. “De belangrijkste conclusie is dat de breuk met de interne markt de Britse economie mogelijk sneller heeft geraakt dan wij, of de meeste andere voorspellers, hadden verwacht.”

Ivan Ollevier, expert van de Belgische publieke omroep VRT, constateert dat de shock over de effecten zo groot is dat de Britten het onderwerp dood verklaren.

"Er wordt gezwegen over de Brexit, het is een taboe. Als je mensen op straat interviewt over de Brexit, dan klappen ze dicht. Politici die nu het woord Brexit in de mond nemen, dat is politieke zelfmoord."

In Groot-Brittannië is de stemming omgeslagen. Het merendeel van de bevolking erkent dat de Brexit een slecht idee was. The Guardian meldde maandag dat vooral jongeren de Brexit als een miskleun zien. Oudere generaties, die veelal voor de Brexit stemden en in hun hoofd veelal nog in de vorige eeuw leven, hebben veel meer moeite om te erkennen dat het een blunder was om uit de EU te stappen.

De kiezers werden door populisten overgehaald om voor de Brexit zou stemmen omdat de EU het land 350 miljoen pond per week zou kosten en dat geld beter aan de zorg besteed kan worden:

"Dat was een leugen", zegt Ollevier. "Het Verenigd Koninkrijk heeft nooit zo'n bedrag per week overgemaakt aan de Europese Unie. Al maanden zitten ze met een nijpend personeelstekort. Dat is deels door een gebrekkige investering, maar ook door Europese verpleegkundigen en artsen die naar Europa zijn teruggekeerd."

Volgens Guy Hands, een vooraanstaand zakenman uit Londen en bekend steunpilaar van de Conservatieven, heeft de regering niet alleen de zorg maar het hele land "onder de bus gegooid". Hij noemt de Brexit een "totale ramp" die gebaseerd is op "een hele hoop leugens".