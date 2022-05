Brexit blijft Britten verrassen: run op paspoorten brengt vakanties in gevaar

Maar nu lonken de populaire bestemmingen in landen als Spanje, Frankrijk, Portugal en Griekenland weer. Alleen, dat zijn EU-landen en daar hoort het Verenigd-Koninkrijk niet meer bij, wat voor veel Britten een extra verrassing oplevert. Waar ze eerder nog vrij konden reizen met een onlangs verlopen paspoort of een Europese ID-kaart, zijn ze nu verplicht een paspoort te tonen dat bij aankomst nog ten minste drie maanden geldig is. Net als elke andere reiziger van buiten de Europese Unie.

In het populaire ITV tv-programma This Morning deed deze week een vrouw haar beklag omdat haar gezin 2600 pond (ruim 3000 euro) kwijtraakte. Ze zou de volgende dag op vakantie gaan maar was al bijna drie maanden op een paspoort aan het wachten. Dat er zonder goede annuleringsverzekering niets is wat je daaraan kan doen, had de vrouw eerder moeten bedenken, zo was het harde oordeel van de financieel expert te gast in het programma: ‘Het is alsof je meedoet aan een tennistoernooi terwijl je geen racket hebt: je hebt je alsnog opgegeven, dat is niet hun schuld.’