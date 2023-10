'Breng Netanyahu voor het Internationaal Strafhof' Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 615 keer bekeken • bewaren

© cc-foto`: EU23ES

Het Palestijnse telecombedrijf Paltel meldt dat communicatie met Gaza langzaam weer mogelijk wordt. Het gebied werd getroffen door een totale uitval terwijl Israël een nieuwe reeks bombardementen op het dichtbevolkte gebied uitvoerde. Onder de mensen wier leven bedreigd wordt door het Israëlisch geweld zijn ook Nederlanders. Er bevinden zich minstens 23 landgenoten en hun gezinsleden in Gaza. Een van hen is de 50-jarige Tamer Hussein en zijn familie die twee weken geleden op bezoek gingen in het gebied en overvallen werden door de oorlog.

,,De situatie is zeer slecht’’, laat Tamer die normaal in Almere woont via Whatsapp weten. (…) Afgelopen nacht zijn de communicatiekanalen geleidelijk hersteld. Tamer heeft weer een telefoon- en internetverbinding. ,,De afgelopen dagen waren heel intens’’, vertelt hij. ,,De bombardementen worden met de dag heviger. We kunnen niet slapen, omdat ze huizen bombarderen. Sommige dagen slapen we op straat.’'

Tamer vertelt dat hij weer in contact is geweest met het ministerie van Buitenlandse Zaken, zonder resultaat: ,,Maar we horen niks nieuws’’, zegt Tamer. ,,We moeten wachten. Het is noodzakelijk om ons te helpen. We sterven hier langzaam. Elke dag neemt het risico op overlijden toe.’’

De weinige berichten die naar buiten komen, getuigen van totale chaos en angst. Intussen roept het Israëlische leger de bevolking nogmaals op om naar het zuiden te trekken. "Daar zal meer voedsel, water en medicijnen komen." Duizenden inwoners van de Gazastrook zijn opslagplaatsen en distributiecentra van UNRWA, het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen in Gaza, binnengevallen. Ze hebben er bloem en andere basismiddelen zoals hygiëneproducten meegenomen. Dat zegt UNRWA in een mededeling. Het gaat om plaatsen en centra in het centrum en het zuiden. Een van de opslagplaatsen, in Deir Al Balah, wordt door UNRWA gebruikt om humanitaire middelen te bewaren die met hulpkonvooien vanuit Egypte geleverd worden. "Het is een onrustwekkend signaal dat de kalmte begint af te brokkelen, na drie weken van oorlog en een wurgend beleg. Mensen zijn bang, gefrustreerd en wanhopig. De spanning en angst worden nog vergroot door de onderbreking van telefoon- en internetverbindingen. Ze voelen dat ze er alleen voor staan, afgesloten van hun familie in Gaza en van de rest van de wereld", zegt Thomas White, UNRWA-directeur in Gaza.

Doordat Israël de bevolking van Gaza naar het zuidelijk deel van de landstrook drijft worden de problemen daar nog groter. Voorraden raken in hoog tempo op omdat er amper humanitaire hulpgoederen arriveren. Er zijn tot nu zo'n 80 trucks met hulpgoederen binnengereden. De hulp stokte zaterdag helemaal als gevolg van de communicatie black out. Volgens de VN zijn er dagelijks minimaal 100 vrachtwagenladingen nodig om in de eerste behoeften te voorzien.

In een speech heeft de Israëlische premier Netanyahu wederom gesteld dat de oorlog lang zal gaan duren. Tot afgrijzen van velen verwees hij daarbij naar de Amalekieten, een mythisch volk uit de bijbel die duizenden jaren geleden een aanval geopend zouden hebben op joden die wegtrokken uit Egypte. Volgens de bijbelverhalen hebben de joden vervolgens als wraak de Amalekieten volledig uitgeroeid, een van de oudste voorbeelden van genocide. Overigens is het een joodse traditie om bij vijanden te verwijzen naar dit bijbelverhaal. Of de Amalekieten ooit echt bestaan hebben is onbekend.

De Spaanse minister van Sociale Rechten Ione Belarra, tevens leidster van de linkse regeringspartij Podemos, stelt dat er sprake is van genocide. Ze zegt dat Netanyahu denkt zijn gang te kunnen gaan vanwege de lakse houding van de internationale gemeenschap en roept Europese landen op in actie te komen door de diplomatieke banden met Israël te verbreken, economische sancties uit te vaardigen tegen de verantwoordelijken en Netanyahu voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te brengen om hem te berechten voor oorlogsmisdaden.

Ze roept tenslotte alle Europese burgers op niet toe te blijven kijken maar de straat op te gaan en te protesteren tegen het geweld.

Ione Bellara veroordeelde het Israëlische optreden al eerder krachtig. Dat leidde twee weken geleden tot een diplomatieke rel met Israël. Spanje, dat lang te lijden heeft gehad onder de fascistische dictator Franco, heeft een traditie in het internationaal opkomen voor mensenrechten. De Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón schreef in 1998 wereldgeschiedenis door de Chileense ex-dictator Augusto Pinochet te laten arresteren tijdens een bezoek aan Londen.