Breng Geert Wilders voor de rechter om zijn laatste tv-spot

Die is een loepzuiver voorbeeld van haat zaaien

Deze dinsdag heeft Geert Wilders op het proces tegen zijn belager Khalid Latif gebruik gemaakt van zijn spreekrecht als slachtoffer. Dat wordt hem door de Nederlandse wet gegarandeerd. Volgens diezelfde wet is het strafbaar een prijs op iemands hoofd te zetten, ook als je dat in je eigen vaderland doet. Khalid Latif was uiteraard niet verschenen maar als de rechtbank inderdaad meegaat met het openbaar ministerie en hem een gevangenisstraf van twaalf jaar oplegt, kan hij worden opgepakt in elk land waarmee het onze een uitleveringsverdrag heeft.

Geert Wilders kreeg ruim de tijd uiteen te zetten hoe bedreigingen zijn leven en dat van zijn gezin totaal ontregelen. Hij had ook een boodschap voor Latif persoonlijk: “Meneer Latif, zolang ik leef en adem krijgt u mij niet stil. Uw oproep mij te vermoorden en daar geld voor uit te loven is abject en zal mij niet doen zwijgen, integendeel. Ik zal de waarheid blijven spreken en mijn mening blijven geven, ook als het gaat om de islam en uw profeet. De vrijheid van denken en spreken, het is de enige vrijheid die ik nog heb, en die pakt u nooit van me af. Ik zal altijd doorgaan. Altijd”.

De Nederlandse grondwet gééft Wilders die vrijheid. De staat doet alles om zijn leven te beschermen tegen aanvallen van buiten. Hoe lang het ook duurt en wat het ook kost.

Dat dankt Wilders allemaal aan het feit dat de Nederlandse staat zijn democratisch gekozen wetten serieus neemt.

Die wet heeft echter ook een andere kant. Hij verbiedt haatzaaien en discriminatie. Het is goed hier artikel 1 van de grondwet in extenso te citeren:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Een direct uitvloeisel daarvan is artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht. Dat verbiedt aanzetten tot haat tegen bevolkingsgroepen. Je kunt er een jaar voor krijgen. Als je er een gewoonte of een beroep van maakt kan dat verdubbeld worden. Het hele artikel luidt als volgt:

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Dit is glashelder. Hier is geen woord Spaans bij, laat staan Venloos. Als jij de bescherming geniet die de Nederlandse wet je biedt, heb je de plicht je te houden aan de waarden, de normen en de regels die deze zelfde wet iedereen en dus ook jou oplegt.

Op de dag voor het proces begon, liet de PVV in de zendtijd voor politieke partijen een spot vertonen die al een paar weken op YouTube te vinden was. Je kunt je afvragen of dit wel de plek is om zo´n abject product van haat en discriminatie actief te verspreiden maar dat is onvermijdelijk. Om het een beetje juridisch te formuleren. Artikel 137d, dat haat zaaien verbiedt, ziet zeker ook op mediaproducten als dat wat nu volgt.

Hier wordt een grote groep mensen over één kam geschoren. De spot brengt ze zonder uitzondering in verband met geweld, moord en plundering. We hebben te maken met een loepzuiver voorbeeld van haat zaaien.

Het wordt tijd dat het Openbaar Ministerie op grond van deze spot Geert Wilders weer eens voor het hekje brengt. Hij is voorzitter, secretaris, penningmeester, leider en enig lid van de PVV. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud en niemand anders.

Aan het slot van de spot gaat het over “Nederland weer van ons”. In het Nederland van ons doen we aan felle kritiek maar niet aan haat zaaien. Als dat werd toegestaan, dan is het ons Nederland niet meer. Daarom moet deze spot tot vervolging leiden. Het gaat om de ziel van het land dat wij lief hebben. Die zet Wilders op het spel.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

