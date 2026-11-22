Brekelmans (VVD) spreekt weer eens niet de waarheid: Het was niet Nederland, maar Marokko dat als eerste land de VS erkende als een onafhankelijke staat Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 227 keer bekeken • Bewaren

Charifa Zemouri Wetenschapper infectieziekten en volksgezondheid Persoon volgen

Ik geloofde mijn oren deze week niet toen ik Ruben Brekelmans in zijn Bromans-podcast met veel zelfgenoegzaamheid hoorde zeggen dat Nederland het eerste land was dat de VS als onafhankelijke staat erkende. De VVD leert ons dat alles wat zij zeggen niet klopt. Tot ik Carmen Fernald van de NTR bij de podcast 3 Maten Meten* hetzelfde hoorde zeggen. Toen ging ik af! Want dit klopt helemaal niet. Marokko had onder Sultan Mohamed III op 20 december 1777 de Verenigde Staten (VS) publiekelijk erkend en de havens geopend voor alle schepen met een Amerikaanse vlag. Niet symbolisch met wat kanonschoten (The First Salute) op een bezet eiland, maar door publieke communicatie, statelijke erkenning en directe actie die ten goede kwam aan de handel.

Waar op St. Eustatius in 1776 kanonschoten werden gevuurd, waren het Nederlandse staatshoofd en de republieken het met elkaar oneens. Helemaal in lijn met de Nederlandse politieke cultuur was er onenigheid in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder stadhouder Willem V. Lang verhaal kort: Nederland was bang voor de Britten en vreesde vergelding tegen zijn handelsvloten. Willem V had warme banden met het Britse koningshuis en wilde hen niet tegen de haren instrijken. Republiek Nederland was nog niet eensgezind. Pas nadat de Britten de oorlog verklaarden aan Nederland (toevallig) op 20 december 1780, omdat ze in het geheim handel dreven met de nieuwe staat, dachten ze: fok it, dan maar gewoon erkennen. Het duurde tot 1782 voordat Nederland de VS ook officieel als staat erkende.

Marokko’s erkenning als eerste land is ook het officiële verhaal van de VS. Obama onderstreepte dit tijdens zijn speech in Egypte door te zeggen: “The first nation to recognize my country was Morocco.” Het U .S. Department of State schrijft dat Marokko een van de eerste landen was en noemt daarbij het jaar 1777. Dat is ver van Nederland en Frankrijk. Wat wel klopt, is dat Marokko later was dan Frankrijk (eerste in 1778) en Nederland (tweede in 1782) met het opstellen van officiële verdragen in 1786. Het vrede- en vriendschapsverdrag tussen Marokko en de VS is volgens de Amerikanen zelf de langste ononderbroken relatie in de Amerikaanse geschiedenis. Maar dat zal Brekelmans of de zelfbenoemde Amerika-kenner Raymond Mens je niet vertellen.

Dus: First Salute wordt door de VS niet erkend als de eerste openlijke erkenning van de onafhankelijkheid. Dit was diplomatiek en politiek zelfs gevoelig in Nederland. De publieke verklaring van Sultan Mohammed III en het openstellen van de Marokkaanse havens worden daarentegen wel erkend!

Hebben Fernald, Brekelmans en consorten dan gelijk, en presidenten zoals Obama, en zelfs het officiële communiqué van de VS, ongelijk?

You tell me, gezien dit land vol zit met Amerika-kenners.

*De podcast 3 Maten Meten is een ear cleanser als je, zoals ik, eerst aan zelfkwelling doet door naar podcasts als De Stemming en Bromans te luisteren.