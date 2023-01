Breakdance die ontroert Nieuws • 30-09-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bekijk tot in de detail hoe bboy Marcio zich beweegt... Prachtig!

Breakdance is één van de vier onderdelen van hiphop. De dans oogt soms wat agressief. Groepen die elkaar uitdagen en al dansend proberen te overtreffen halen de meest bijzondere trucages uit. Begeleid door Adagio for Tron (Daft Punk) wordt de dans in deze video plots prachtig en ontroerend. Doordat het beeld langzamer wordt afgespeeld, is tot in detail te zien hoe bboy Marcio zich beweegt. Indrukwekkend. Koptelefoon op, beeld op fullscreen en genieten maar!